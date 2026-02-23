Fuga de Gas en ISSSTE de Matamoros Activa Movilización de Cuerpos de Emergencia en Tamaulipas

La mañana de este lunes 23 de febrero se registró una movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte al 911 por un fuerte olor a gas en las instalaciones del ISSSTE en Matamoros.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron una inspección preventiva para descartar riesgos mayores.

Detectan fuente de la fuga de gas dentro del Hospital ISSSTE de Matamoros

Personal de Protección Civil confirmó que se trató de una fuga de gas originada en el piloto de una estufa dentro de las instalaciones de la Clínica Hospital “Dr. Manuel F. Rodríguez Brayda” en Matamoros.

Autoridades informaron que no se registraron personas afectadas y que las actividades en el hospital continúan desarrollándose con normalidad.

Noticia relacionada: Fuga de Gas Causa Alarma en Escuela Primaria en Ciudad Mante, Tamaulipas

Fuga de gas causa alarma en escuela primaria en Ciudad Mante, Tamaulipas

Una fuga de gas LP provocó alarma entre alumnos y docentes en la Escuela Primaria "Manuel Gual Vidal", ubicada sobre la calle Hidalgo, en la colonia Independencia de Ciudad Mante, Tamaulipas. El hecho se registró minutos después de las 11:00 de la mañana del pasado jueves 19 de febrero.

Detienen en Reynosa a Sujeto en Automóvil con Reporte de Robo

De acuerdo a primeros reportes de las autoridades, la fuga se originó en una línea conectada a un tanque de gas, que presuntamente fue dañada por alumnos cuando se encontraban jugando fútbol en el área. Docentes detectaron el olor a gas y rápidamente solicitaron la intervención de Protección Civil Municipal y Bomberos, quienes atendieron el reporte.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR