Moviliza Fuerte Incendio Cerca de Fábrica en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Durante la noche de hoy, se registró un fuerte incendio en la parte trasera de una fábrica situada por la avenida Paseo Loma Real y Avenida Tecnologico, ubicada en la colonia Infonavit hacia el sur del municipio de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas.

Ante el siniestro en el sitio acudieron elementos de Bomberos a sofocar el fuego que logró ser controlado sin reportar perdidas humanas ni afectaciones a las zonas aledañas. Cabe destacar que no fue necesario evacuar al personal de la maquiladora cercana.

Hasta el momento se desconocen las causas que lo originaron pero se investiga que probablemente pudo ser originado porque alguien tiro una colilla de cigarro.

Moviliza incendio en fábrica en Apodaca, Nuevo León

Esta misma tarde se presentó un incendio al interior de una fábrica en Apodaca, Nuevo León. Según las autoridades 830 personas fueron evacuadas y se logró un reporte de saldo blanco tras el siniestro.

El incidente donde se almacenan productos electrodomésticos dejó cuantiosos daños materiales.

