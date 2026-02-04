Asesinan a Empleada Federal en el Sótano del Centro de Gobierno en Sonora; Esto se Sabe del Caso

La Fiscalía de Sonora, informó avances sobre el asesinato de una empleada federal en el sótano del Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora.

Las autoridades de momento informan que se descarta de un intento de robo y de acuerdo a los primeros datos de la investigación se establece que la agresión armada registrada esta mañana, se trató de un ataque directo a la víctima por parte de un sujeto que iba embozado y ejecutó solo el homicidio.

La autoridad informó que el responsable estuvo acechando a la víctima y le disparó por la espalda para posteriormente huir del lugar.

Autoridades analizan grabaciones de video en Centro de Gobierno

Ya se cuenta con las primeras entrevistas a testigos y se analizan las grabaciones en video de la zona para obtener mayor información del responsable y se investiga el entorno personal de la víctima para establecer el posible móvil de la agresión sufrida.

