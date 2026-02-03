Reporte Falso de Agresión Armada Provoca Movilización Policiaca en el Centro de Hermosillo

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana de este martes en el Centro de Hermosillo, luego de que se alertara sobre un presunto ataque con armas de fuego que, tras ser verificado, resultó no haber ocurrido.

El aviso se recibió alrededor de las 11:00 horas, cuando mediante una llamada telefónica se reportó que dos personas habían sido heridas a balazos dentro de un restaurante de la zona, lo que llevó a la activación inmediata del Código Rojo.

En el reporte se describía que un hombre armado, que presuntamente portaba un casco azul, habría ingresado al establecimiento y disparado contra dos comensales, para posteriormente huir a bordo de una motocicleta roja a alta velocidad.

Ante la gravedad del señalamiento, al cruce de las calles Obregón y No Reelección acudieron de manera rápida elementos de la Policía Estatal Preventiva, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Policía Municipal y personal del Ejército Mexicano, quienes aseguraron el área y cerraron la circulación.

Confirmaron que se trataba de un reporte falso

Sin embargo, tras entrevistarse con la encargada del restaurante, las autoridades confirmaron que en el lugar no se había registrado ningún hecho violento ni se había solicitado auxilio por una agresión armada, por lo que se determinó que se trató de un reporte falso.

Una vez descartada la situación de riesgo, las corporaciones se retiraron del sitio y se restableció la vialidad en el sector.

