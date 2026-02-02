Hombre Desaparecido Fue Localizado Asesinado a Balazos en Ciudad Obregón

Tras labores de investigación, autoridades confirmaron la identidad del hombre que fue localizado sin vida el pasado viernes en un canal a las afueras de Ciudad Obregón, tratándose de Jorge Alberto “N”, quien contaba con reporte de desaparición desde el 11 de enero.

El hallazgo ocurrió en una obra hidráulica ubicada sobre las calles Kino y 300, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal pericial de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena.

El sujeto había sido privado de la libertad cuando se encontraba acompañado de su hijo

Jorge Alberto habría sido privado de la libertad cuando se encontraba en un parque acompañado de su hijo, sin que se tuviera conocimiento de su paradero hasta 19 días después, cuando fue localizado el cuerpo.

Durante la inspección pericial se determinó que el cuerpo presentaba impactos producidos por arma de fuego, por lo que el caso fue canalizado al área especializada en homicidios para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el esclarecimiento de los hechos.

Posteriormente, los restos fueron reclamados por sus familiares para llevar a cabo los servicios funerarios y darle sepultura.

Reportero: Roberto Bahena N+

