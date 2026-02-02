Detenido por Robar Herramientas de Juegos Mécanicos Durante Fiestas de la Calendaria en Sonora

En plenos festejos de las Fiestas de la Candelaria, un solitario sujeto fue detenido por la Policía Preventiva Municipal durante la madrugada del lunes, luego de robar herramienta de los juegos mecánicos instalados en el sector.

Los municipales detuvieron a quien dijo llamarse Jesús Manuel “N”, de 45 años de edad, tras ser sorprendido cuando se apoderaba de herramienta diversa utilizada en las atracciones de feria colocadas en la zona con motivo de las festividades.

El arresto se registró alrededor de las 00:50 horas sobre la avenida Alfonso Durazo, entre Alfredo Valdez Ramos y el callejón Rosales, en la colonia Villa de Seris, al sur de la ciudad.

El detenido sustrajo diferentes herramientas

De acuerdo con la información proporcionada, el individuo sustrajo un marro, dos cinchos de tela y un gato hidráulico, objetos que fueron asegurados por los agentes preventivos al momento de su intervención.

Jesús Manuel “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso y la determinación de su situación jurídica.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR