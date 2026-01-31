Dos Hombres Terminaron Prensados e Inconscientes al Chocar con un Árbol en Hermosillo

El choque de un automóvil a exceso de velocidad contra un árbol, ocurrido durante la madrugada del sábado, activó los servicios de emergencia y cuerpo de bomberos para liberar a dos personas que quedaron prensadas e inconscientes en la cabina de un vehículo tipo pick up de la marca Chevrolet.

De acuerdo con información del Departamento de Tránsito fue el exceso de velocidad y el estado de ebriedad del conductor lo que ocasionó el aparatoso accidente ocurrido a las 5:30 horas, en la esquina de las calles Emancipación y Ricardo Valencia, de la colonia Norberto Ortega, al norte de Hermosillo.

Los hombres fueron encontrados prensados e inconscientes

Elementos de Bomberos reportaron que al llegar al sitio encontraron prensados e inconscientes a dos hombres de entre 30 y 35 años, quienes fueron liberados con apoyo de herramientas hidráulicas conocidas como “quijadas de la vida”.

Tras su liberación, los dos lesionados fueron trasladados por Cruz Roja a un hospital, mientras que Policías de Tránsito quedaron a cargo del vehículo siniestrado que sería turnado al Ministerio Público junto con el informe de hechos para el deslinde de responsabilidades.

Reportero: José Ponce N+

