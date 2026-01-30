Pareja a Prisión por Intentar Ingresar 900 Cartuchos de Arma a México por Frontera de Nogales

Una pareja fue vinculada a proceso y quedó bajo prisión preventiva oficiosa tras ser detenida cuando intentaba ingresar de manera clandestina a México un cargamento de 900 cartuchos útiles para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en la garita de Nogales.

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, informó que un juez de Control calificó de legal la detención de Omar “N” y Yvanna “N”, y resolvió su vinculación a proceso por el delito de introducción ilegal de cartuchos al territorio nacional.

La detención fue realizada por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con personal de Aduanas, en las instalaciones de la Garita I Puerta México, donde los imputados viajaban a bordo de un vehículo con placas del estado de Arizona, Estados Unidos.

Aseguraron 900 cartuchos dentro de 18 cajas

Durante la inspección, las autoridades localizaron 18 cajas que contenían un total de 900 cartuchos de distintos calibres, los cuales fueron asegurados junto con el vehículo. Tras los hechos, los detenidos y el material confiscado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal, que integró la carpeta de investigación correspondiente.

Al presentar los datos de prueba ante el Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones del caso.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR