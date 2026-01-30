Sujeto Detenido por Transportar Más de 225 Kilos de Diferentes Narcóticos en Carretera de Sonora

La portación y traslado de más de 225 kilogramos de metanfetamina, marihuana y fentanilo derivó en la vinculación a proceso y el internamiento en prisión preventiva oficiosa de José “N”, detenido en un puesto de control militar.

La Fiscalía General de la República informó que el imputado es señalado por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, en la modalidad de transporte, tras ser asegurado por elementos de la Guardia Nacional en el kilómetro 75+400 de la carretera estatal 040, en el tramo Golfo de Santa Clara–San Luis Río Colorado.

Aseguraron más de 200 kilos de narcóticos

Durante la revisión del vehículo en el que se desplazaba, las autoridades localizaron 211 kilos 20 gramos 800 miligramos de metanfetamina, 13 kilos 452 gramos 900 miligramos de marihuana y 963 gramos 800 miligramos de fentanilo, con un peso total de 225 kilos 537 gramos 500 miligramos de narcóticos.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien dictó auto de vinculación a proceso y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

José “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California, durante el plazo de cuatro meses establecido para la investigación complementaria.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR