Aseguran Alrededor de 165 Kilogramos de Cocaína en San Luis Río Colorado; Hay Dos Detenidos

Alrededor de 165 kilogramos de cocaína fueron asegurados y dos personas detenidas, durante un operativo del Ejército Mexicano en el Puesto Militar de Seguridad “Estación Doctor”, en el municipio de San Luis Río Colorado.

El aseguramiento se realizó alrededor de las 4:30 de la tarde del miércoles, tras la revisión de una camioneta pick up que circulaba de la Ciudad de México con destino a Tijuana, Baja California. La inspección se efectuó con apoyo de la Guardia Nacional y el uso de equipos tecnológicos.

Durante el procedimiento, los elementos detectaron inconsistencias en una caja de valores de fabricación artesanal que era transportada en el vehículo, por lo que se realizó una revisión manual.

Localizaron 165 paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno

En su interior fueron localizados 165 paquetes, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, que contenían clorhidrato de cocaína.

Las autoridades informaron que el peso exacto y el dictamen químico de la sustancia quedarán a cargo de las instancias competentes.

El conductor del vehículo, de 42 años de edad y originario de Michoacán, así como su acompañante, de 54 años y originario de la Ciudad de México, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la droga y la unidad asegurada.

