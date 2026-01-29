Sujetos Tocan la Puerta y le Disparan a Hombre que les Abrió en Hermosillo

Un ataque armado dejó a un hombre gravemente lesionado la noche del 28 de enero en la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la ciudad, luego de que sujetos armados abrieran fuego en un domicilio.

La agresión se registró alrededor de las 21:26 horas en la avenida Remanso, entre las calles Capomo y Porogüi, donde Francisco “N”, de 35 años de edad, fue herido por proyectil de arma de fuego. La víctima presentó dos impactos de bala en la espalda, sin salida, lesiones consideradas de riesgo para la vida, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.

Dos presuntos menores de edad tocaron la puerta de la víctima y le dispararon

De acuerdo con el testimonio que la víctima dio a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, tocaron la puerta de su vivienda y al momento de abrir fue atacado a balazos por dos jóvenes de aspecto menor de edad, vestidos con ropa oscura, quienes tras la agresión huyeron a pie con rumbo al sur a la colonia Arboledas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que el interior del domicilio se aseguraron tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros y una bala percutida, además de diversos envoltorios de presuntos narcóticos vacíos, señalándose el lugar como utilizado para el consumo de drogas. No se localizaron testigos, ya que la víctima se encontraba sola durante el ataque.

Las autoridades mantienen abierta una investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa y lo que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

