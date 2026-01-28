Trabajador Muere Tras Sufrir Descarga Eléctrica y Caer en Cerco de una Vivienda de Hermosillo

Un trabajador, del cual no se ha revelado su identidad, perdió la vida luego de que sufrió una fuerte descarga eléctrica que le provocó una caída desde un segundo piso por la cual resultó empalado en el cerco de la vivienda.

El accidente se registró al mediodía del miércoles, en calle Pasamontes y El Cajón, de la colonia Santa Fe, cerca del bulevar Colosio, en la zona centro-poniente de la ciudad de Hermosillo.

El hombre, que era electricista, se encontraba realizando labores en la planta alta, cuando de manera accidental hizo contacto con cableado lo que provocó que cayera de una altura considerable.

Cuando cayó terminó empalado en el cerco de la vivienda

Sin embargo, esto causó que cayera al vacío y quedó empalado sobre el cerco con abdomen, cuello y rostro, perdiendo la vida, por un probable 'shock' hipovolémico, de acuerdo a información preliminar.

Al lugar acudieron Bomberos de Hermosillo para retirar el cuerpo, así como personal de la Comisión Federal de Electricidad para cortar el suministro eléctrico, así como Policía Municipal, AMIC, Servicio Médico Forense y Servicios Periciales, para el inicio de las investigaciones.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR