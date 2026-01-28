Un Sujeto Fue Detenido Tras Transportar Más de 15 Mil Cartuchos para Armas en Empalme, Sonora

Un total de 17 mil 700 cartuchos útiles, un tractocamión con semirremolque y tres vehículos tipo sedán fueron asegurados durante un operativo conjunto realizado en el municipio de Empalme, en el que además fue detenido el chofer de la pesada unidad.

La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Segunda Región Naval, informó que el aseguramiento se efectuó durante recorridos de vigilancia en coordinación con la Policía Municipal empalmense y la Policía Estatal, como parte de las acciones de la Mesa Estatal de Seguridad.

Aseguran más de 15 mil cartuchos y tres vehículos

El decomiso consistió en 15 cajas con mil cartuchos calibre 7.62x39 milímetros cada una para arma larga de las llamadas “cuerno de chivo”, así como dos cajas con mil 350 cartuchos calibre 5.56x45 milímetros cada una, los cuales eran transportados en el tractocamión, además de tres automóviles.

La persona detenida y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por violación a la Ley General de Armas y Explosivos.

