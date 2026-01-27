Dos Presuntos Vendedores de Narcóticos Fueron Detenidos al Sur de Hermosillo, Sonora
N+
Dos sujetos presuntos vendedores de narcóticos fueron detenidos en posesión de dosis de droga, una pistola y dinero en efectivo en la colonia Villa de Seris, al sur de Hermosillo, Sonora.
COMPARTE:
Con el aseguramiento de un arma de fuego, presunta droga y dinero en efectivo, dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público durante un operativo conjunto realizado al mediodía del lunes al sur de Hermosillo.
La acción se llevó a cabo alrededor de las 11:20 horas, cuando personal del Ejército Mexicano interceptó un vehículo Chevrolet Malibu, color guinda y con placas de afiliación, en el cruce del bulevar Solidaridad y el callejón Cruz Gálvez, en la colonia Villa de Seris.
Los detenidos contaban con un arma y distintas porciones de presunto narcótico
En el automóvil viajaban Jesús Bernardino “N”, de 37 años de edad, y Lázaro Antonio “N”, de 35, a quienes se les localizó una pistola calibre 9 milímetros, tres bolsas con diversas porciones de una sustancia granulada con características similares al crystal, con un total de 220 grapas, además de dinero en efectivo.
Tras el aseguramiento, la Policía Preventiva, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, elaboró el Informe Policial Homologado y turnó a los detenidos junto con lo asegurado ante la autoridad correspondiente para las investigaciones de ley.
Reportero: Roberto Bahena N+
Historias recomendadas:
- Un Hombre Fue Asesinado con un Arma Punzocortante Dentro de Domicilio al Norte de Hermosillo
- Una Persona Fue Asesinada a Balazos en Presunto Punto de Venta de Droga en Hermosillo
- Vinculan a Proceso a 6 Personas por el Incendio de la Tienda Waldo´s en Hermosillo
JGMR