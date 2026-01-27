Un Hombre Fue Asesinado con un Arma Punzocortante Dentro de Domicilio al Norte de Hermosillo

Producto de un ataque con arma punzocortante en un domicilio señalado por vecinos como punto de consumo de narcóticos, un hombre perdió la vida la mañana del martes al norte de Hermosillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:40 horas, en la calle Suaqui Grande, entre el bulevar Solidaridad y la calle Américo Vespucio, en la colonia Miguel Hidalgo.

La víctima fue identificada como Francisco Santos “N”, de 56 años de edad, quien presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. El masculino fue localizado sin vida en el interior de un inmueble de construcción de madera.

La vícitima era consumidora de droga

De acuerdo con información proporcionada por un familiar a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, el hoy occiso era consumidor de la droga conocida como cristal, además de que el lugar donde fue encontrado era utilizado frecuentemente para el ingreso de personas con el fin de drogarse.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lo que resulte, en tanto se realizan las diligencias correspondientes para dar con quien o quienes resulten responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR