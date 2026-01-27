Una Persona Fue Asesinada a Balazos en Presunto Punto de Venta de Droga en Hermosillo

Víctima de una agresión armada, fue localizado sin vida la noche del lunes el cuerpo de un hombre tras ser atacado con arma de fuego en la colonia Los Arroyos, al norponiente de Hermosillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, en un domicilio ubicado en calle Arroyo Los Cuates y Arroyo Los Batochis, donde fue encontrado el cuerpo hasta el momento no identificado.

La víctima, de aspecto joven, complexión delgada, tez morena clara, estatura aproximada de 1.75 metros y cabello corto negro, presentaba tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego: dos en ambos costados del abdomen y una más en la cara interna del brazo derecho.

El domicilio es presunto punto de venta de droga

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia, el cuerpo fue localizado en el patio trasero de la vivienda, la cual presuntamente es utilizada para la venta de drogas; mientras que en la parte frontal se encontraron dos casquillos percutidos calibre .45, así como una bala percutida.

En el lugar no se localizaron testigos, por lo que la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes por el delito de homicidio y lo que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR