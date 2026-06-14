Matan a Cuatro Personas en Colonia de Santa María Malinalco de Azcapotzalco

El ataque se registró esta madrugada en un domicilio, de acuerdo con la SSC

Matan a cuatro personas en Azcapotzalco.Foto: N+

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Violencia en Azcapotzalco: varios muertos tras balacera en Santa María Malinalco. Conoce los detalles de este trágico suceso y la respuesta de las autoridades.

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