Matan a Cuatro Personas en Colonia de Santa María Malinalco de Azcapotzalco

Cuatro personas fueron asesinadas a balazos al interior de una casa en la colonia Santa María Malinalco de la alcaldía Azcapotzalco, en el noroeste de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 14 de junio en el callejón de Doctor Liceaga, cerca de la Calzada Camarones, y a unas calles del centro de la demarcación, donde se ubica la sede del gobierno encabezado por la morenista Nancy Núñez.

¿Qué pasó en Azcapotzalco hoy?

La corporación capitalina señaló que efectivos de la Policía de la Ciudad de México, tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego al interior de un domicilio, en calles de la alcaldía Azcapotzalco, donde cuatro personas perdieron la vida y dos menores de edad resultaron lesionadas.

Los hechos sucedieron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, reportaron a una persona lesionada en una vivienda en la calle Doctor Licéaga, en la colonia Pueblo Santa María Maninalco, por lo que los oficiales en campo acudieron al sitio.

Al acudir, dos jovencitas que presentaban manchas de sangre solicitaron el apoyo debido a que al interior de su casa estaban sus familiares lesionados, por lo que los policías solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil (PC) y de la Cruz Roja Mexicana que atendieron al apoyo, diagnosticaron a las adolescentes con heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que fueron trasladadas a un hospital infantil para su pronta atención médica.

Además, atendieron a dos hombres de 39 y 13 años, y a dos mujeres de 35 y 26 años de edad, sin signos vitales por heridas de bala, por lo que se acordonó la zona y se dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes.

Zona de "Los Malportados"

Azcapotzalco, reconocida alcaldía con zonas industriales, está en sitios colindantes con la periferia de la capital, en los límites con el Estado de México.

La demarcación registra a menudo casos de narcomenudeo y robos ligados al grupo criminal de "Los Malportados".

Esa célula criminal opera principalmente en la zona poniente de Azcapotzalco, dedicado a la extorsión, venta de drogas y asesinatos.

A finales de abril pasado, "Los Malportados" fueron vinculados al asesinato de tres personas en la Unidad Habitacional Francisco Villa, en la calle Andador Toma de Torreón.

Las víctimas contaban con antecedentes delictivos por robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

ASJ