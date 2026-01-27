Detienen en Monterrey a Involucrado en el Asesinato de Marco Antonio, en Ciudad Obregón, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre los avances en la investigación del homicidio de Marco Antonio, ocurrido el pasado 18 de enero en la colonia Hidalgo, en Ciudad Obregón, el cual fue captado en un video difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con la autoridad, una persona relacionada con el crimen fue detenida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La captura se realizó mediante una orden de aprehensión, cumplimentada en coordinación con la Fiscalía de ese estado, por lo que el detenido será presentado ante un juez para definir su situación jurídica en las próximas horas.

Realizan cateo por el asesinato de de Marco Antonio

Como parte del seguimiento al caso, este martes se realizaron dos cateos, el primero en el sitio donde ocurrió el homicidio, donde agentes aseguraron un sistema de videovigilancia que será analizado.

El segundo cateo ocurrió en un domicilio del fraccionamiento Puente Real, también en Ciudad Obregón, propiedad del presunto involucrado. Ahí se localizó y aseguró un vehículo tipo Razer modelo 2018, el cual cuenta con reporte de robo en Phoenix, Arizona.

La Fiscalía recordó además que ya contaba con otro vehículo asegurado desde el 23 de enero, de la marca Mercedes Benz CLA 200, utilizado por el agresor para huir y que, según un video difundido en redes sociales, arrolló el cuerpo de la víctima tras el ataque.

