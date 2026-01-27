Sujeto a Prisión por Presunto Asesinato de un Hombre que Llevaría a Centro de Rehabilitación

Un juez vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada a un integrante de un centro de rehabilitación, por su probable responsabilidad en la muerte de un hombre que sería internado por su familia en Hermosillo, a quien presuntamente sometió de manera violenta.

La Fiscalía General de Justicia del Estado reportó que el imputado, Marco Antonio “N”, enfrentará proceso penal por el delito de homicidio calificado con ventaja, luego de que se cumpliera una orden de aprehensión en su contra.

Las investigaciones establecieron que los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2025 en un domicilio de la colonia Hacienda del Sur, a donde el imputado arribó acompañado de otros sujetos para trasladar al centro de rehabilitación a la víctima, identificada como Pedro Óliver “N”.

La víctima fue golpeada y sometida en el suelo

En ese lugar, la víctima fue golpeada con objetos contundentes en el rostro y el cuerpo, además de que se utilizó gas lacrimógeno dentro del inmueble antes de someterlo contra el suelo, siendo superado en número por sus agresores.

Posteriormente, Pedro Óliver “N” fue llevado en un vehículo particular a la Cruz Roja, ubicada en la colonia San Benito, donde arribó sin signos vitales. La necropsia determinó como causa de muerte una hemorragia en el cerebro derivada de politraumatismo.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR