¿Qué se Sabe del Asesinato de Marco Antonio, en Ciudad Obregón, Sonora?; Exigen Justicia

El pasado 18 de enero de 2026, Marco Antonio fue asesinado en Ciudad Obregón, Sonora mientras se encontraba conviviendo a la orilla de una banqueta alrededor de las 5:00 de la mañana.

El hecho de su muerte, quedó registrado en una cámara de vigilancia, donde puede observarse como un sujeto se acercó a él, le disparó y posterior a eso todos huyen en diferentes autos, uno de ellos atropelló el cuerpo de Marco. Hasta donde puede apreciarse el clip, ninguno de los presentes intentó brindarle auxilio.

La Fiscalía del Estado de Sonora, informó el pasado 21 de enero que inició una carpeta de investigación por homicidio en agravio de Marco Antonio. Hasta el momento se desconocen avances de dicha investigación por lo que familiares y amigos de la víctima exigen justicia por su asesinato.

¿Quién era Marco Antonio, joven asesinado en Ciudad Obregón?

De acuerdo con los datos recabados, la víctima, laboraba en el área de logística de transportes de un negocio familiar dedicado al traslado de hortalizas del Valle del Mayo y del Valle del Yaqui. Se aclaró que no se desempeñaba como enfermero.

Marco Antonio fue despedido en el Jardín Misión el pasado viernes 23 de enero a las 3:00 de la tarde. Sus familiares agradecieron el acompañamiento y oraciones.

