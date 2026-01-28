Mujer Detenida por Presuntamente Acuchillar a su Esposo en Hermosillo, Sonora

Luego de acuchillar a su pareja, una mujer fue arrestada por elementos de la Policía Preventiva Municipal y puesta a disposición del Ministerio Público, en hechos ocurridos la tarde del martes al norponiente de Hermosillo.

El reporte se registró alrededor de las 17:15 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Santo Tomás, en la colonia Villa Verde, donde la víctima informó al número de emergencias 9-1-1 ser objeto de una agresión en lo que parecía ser un caso de violencia familiar.

El esposo contaba con una herida en el hombro por un cuchillo

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Erika Denisse “N”, de 34 años de edad, señalada por su marido, también de 34 años, como responsable de causarle una lesión a la altura del hombro con un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros, durante una discusión.

Tras el señalamiento, la mujer fue asegurada y presentada ante la autoridad investigadora para el seguimiento legal correspondiente, mientras que el hombre fue atendido por paramédicos y trasladado a recibir atención médica.

Reportero: Roberto Bahena N+

