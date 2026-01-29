Vinculan a Dos Presuntos Responsables del Feminicidio de Nancy Jazmín en Cajeme

Dos sujetos fueron vinculados a proceso por el caso del feminicidio de Nancy Jazmín, ocurrido en Ciudad Obregón, tras la audiencia celebrada el pasado 28 de enero, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado

La autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Carlos Anselmo “N” y Josué Noé “N”, señalados como probables responsables de los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa. De acuerdo con la investigación, ambos formaban parte de un grupo delictivo que operaba en el municipio de Cajeme.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada a los dos imputados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Nancy Jamín fue reportada como desaparecida el pasado 10 de enero

Las imputaciones derivan de la desaparición de Nancy Jazmín, reportada el 10 de enero de 2026. Días después, la mañana del viernes, su cuerpo fue localizado sin vida al sur de Ciudad Obregón, alrededor de las 11:30 horas, en un predio ubicado a la altura de las calles Cuauhtémoc y 10, a un costado de la colonia Santa Fe, cerca del domicilio de su familia.

El hallazgo fue realizado por personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso a las autoridades. Elementos policiacos acordonaron la zona, mientras que socorristas confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y que el cuerpo presentaba signos de violencia. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento y traslado del cuerpo para las diligencias correspondientes.

Previo al hallazgo, la Fiscalía había informado en rueda de prensa que los presuntos responsables de la desaparición ya estaban identificados y que continuaban los trabajos de búsqueda. Asimismo, la Fiscalía señaló que tanto Nancy Jazmín como su cuñado, Román Ernesto, asesinado el 14 de enero, presuntamente mantenían vínculos con José Manuel Leucio Valenzuela, alias “El Chino Rivotril”, señalado como líder criminal de la zona, por quien se ofrece una recompensa de 500 mil pesos.

Reportero: Roberto Bahena N+

