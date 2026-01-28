Capturan a "El Chino Arce", Presunto Jefe de Célula Criminal en Ciudad Obregón, Sonora

Jesús Iván "N", alias "El Chino Arce", fue capturado en Ciudad Obregón al ser señalado como un objetivo prioritario, al contar con un total de cinco órdenes de aprehensión, una de ellas por una agresión armada que dejó a ocho personas sin vida y 26 lesionadas.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el sujeto es señalado como el jefe de una célula criminal que opera en la región, por lo que contaba con una recompensa de 500 mil pesos para quien aportara información para su captura.

Con la intención de evadir a la justicia, el imputado modificó su identidad y se mantuvo oculto en el estado de Chihuahua, sin embargo, tras arribar a Cajeme, fue identificado por las autoridades a través de tatuajes y análisis de rasgos físicos distintivos.

Es presunto responsable de una agresión armada donde murieron 8 personas

Entre los crímenes que se le imputa, destaca la agresión armada ocurrida la madrugada del 29 de diciembre del 2023, en la colonia Cajeme, de Ciudad Obregón, donde un total de 8 personas perdieron la vida y otras 26 quedaron lesionadas.

También se encuentra relacionado en otros homicidios ocurridos entre 2024 y 2025, además de presunta privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa.

Tras la detención, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.

Reportero: Gustavo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR