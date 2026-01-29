Dos Sujetos Fueron Asesinados a Balazos en la Colonia Tierra Nueva de Hermosillo

Producto de una agresión armada, dos sujetos perdieron la vida la noche del miércoles 28 de enero en la colonia Tierra Nueva, al norponiente de Hermosillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Asiria Oriente y Lagunas Oriente, donde las autoridades localizaron a dos hombres con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, uno sobre la banqueta y otro en la entrada del inmueble.

Los hombres asesinados contaban con antecedentes penales

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Gerardo “N”, de 24 años de edad, y Antonio “N”, de 52. De acuerdo con los datos oficiales, ambos contaban con antecedentes penales.

Testigos señalaron que, tras escucharse las detonaciones, un hombre vestido de oscuro huyó a pie con rumbo al sur por la calle Asiria Oriente, por lo que fue señalado como el probable responsable.

En el lugar se aseguraron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros y un cartucho útil, indicios que quedaron a disposición de la autoridad investigadora, la cual inició las diligencias correspondientes por el delito de homicidio y lo que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR