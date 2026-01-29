Dos Sujetos Fueron Asesinados a Balazos en la Colonia Tierra Nueva de Hermosillo
N+
Dos sujetos, quienes contaban con antecedentes penales, fueron asesinados a balazos la noche del miércoles 28 de enero en la colonia Tierra Nueva, al norponiente de Hermosillo, Sonora.
COMPARTE:
Producto de una agresión armada, dos sujetos perdieron la vida la noche del miércoles 28 de enero en la colonia Tierra Nueva, al norponiente de Hermosillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.
El ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Asiria Oriente y Lagunas Oriente, donde las autoridades localizaron a dos hombres con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, uno sobre la banqueta y otro en la entrada del inmueble.
Los hombres asesinados contaban con antecedentes penales
Las víctimas fueron identificadas como Adrián Gerardo “N”, de 24 años de edad, y Antonio “N”, de 52. De acuerdo con los datos oficiales, ambos contaban con antecedentes penales.
Testigos señalaron que, tras escucharse las detonaciones, un hombre vestido de oscuro huyó a pie con rumbo al sur por la calle Asiria Oriente, por lo que fue señalado como el probable responsable.
En el lugar se aseguraron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros y un cartucho útil, indicios que quedaron a disposición de la autoridad investigadora, la cual inició las diligencias correspondientes por el delito de homicidio y lo que resulte.
Reportero: Roberto Bahena N+
Historias recomendadas:
- Vinculan a Dos Presuntos Responsables del Feminicidio de Nancy Jazmín en Cajeme
- Sujetos Tocan la Puerta y le Disparan a Hombre que les Abrió en Hermosillo
- Capturan a "El Chino Arce", Presunto Jefe de Célula Criminal en Ciudad Obregón, Sonora
JGMR