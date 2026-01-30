Agresión Armada Contenida por Militares Dejó a Presunto Agresor Lesionado en Ciudad Obregón

Una agresión armada contra personal militar fue repelida la noche del jueves en Ciudad Obregón, dejando a un motociclista lesionado, detenido y en posesión de un arma de fuego y droga, tras una persecución registrada en la colonia Las Areneras.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 11:15 de la noche, a la altura del poste 32, frente al Canal Bajo, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detectaron a un sujeto que se desplazaba en una motocicleta y que portaba un arma de fuego, el cual al marcarle el alto, hizo caso omiso, lo que derivó en una persecución.

Personal militar repelió una agresión armada y lesionó al agresor

Presuntamente, durante la huida, el personal militar sufrió una agresión armada, la cual fue repelida, resultando lesionado el motociclista en la pierna izquierda, siendo asegurado en el lugar.

El lesionado fue identificado como Jesús Jaciel “N”, de 28 años de edad, quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado a un hospital, bajo resguardo de elementos policíacos, personal militar y efectivos de la Secretaría de Marina.

En el lugar de los hechos, las autoridades aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador abastecido, así como envoltorios que contenía una sustancia granulada de color blanco, al parecer cristal, que fueron puestos a disposición, junto al sujeto, de la Fiscalía General de la República.

