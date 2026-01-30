Sujeto Detenido por Acuchillar a Joven Tras una Discusión en Hermosillo

Tras acuchillar a un joven de 27 años de edad, un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal la noche del jueves en la colonia Los Arroyos, al norponiente de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en las calles Arroyo Los Batochis y Arroyo Los Cuates, donde la víctima señaló que un hombre lo había agredido con un arma punzocortante durante una discusión.

Señaló a quien identificó como Ángel Francisco "N", de 35 años de edad, quien sacó un cuchillo y trató de lesionarlo en varias ocasiones, logrando herirlo en el tobillo derecho, por lo cual tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar de los hechos.

Detuvieron al presunto agresor a unas cuadras del lugar de los hechos

Con la descripción los oficiales municipales iniciaron un operativo de búsqueda, logrando encontrarlo a unas cuadras del sitio, en el cruce de las calles Arroyo Los Cuiltepines y Arroyo Los Batochis, donde al revisarlo le encontraron un cuchillo de 26 centímetros entre sus ropas.

El arma blanca y Ángel Francisco fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación por los delitos de lesiones de menos de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo la vida y portación de arma prohibida.

Reportero: Roberto Bahena N+

