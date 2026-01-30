Choque Múltiple en Hermosillo; Tráiler se Impacta Contra Seis Carros

Un accidente de tránsito provocado por la falla en el sistema de frenos de un tráiler generó un choque en cadena la tarde de este viernes sobre el bulevar Juan Bautista de Escalante, al norte de la ciudad, lo que ocasionó pánico entre automovilistas y una fuerte movilización de autoridades.

El hecho se registró alrededor de las 17:30 horas, cuando la unidad pesada, un tráiler International de color blanco con rojo que transportaba una caja cargada, circulaba de oriente a poniente y no logró detenerse al llegar al cruce con la calle Bernardo Reyes, impactando a varios vehículos que se encontraban detenidos por la luz roja del semáforo.

¿Qué vehículos se vieron involucrados en el choque múltiple?

En el percance se vieron involucrados una camioneta Ford Windstar, un Nissan Versa gris, un Ford Taurus guinda, un Ford Fusion blanco, una pickup Toyota gris y un Hyundai Grand i10 gris, además del tráiler señalado como presunto responsable.

Autoridades de Tránsito Municipal informaron que, aunque se reportaron personas con lesiones leves y crisis nerviosas, no hubo heridos de gravedad ni situaciones que pusieran en riesgo la vida de los ocupantes.

El conductor del tráiler fue asegurado para el deslinde de responsabilidades. El motivo del accidente fue clasificado como alcance, conforme al artículo 124 de la Ley de Tránsito vigente para el estado de Sonora.

Agentes de Tránsito realizaron el informe correspondiente el cual fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y coordinaron las acciones para liberar la vialidad afectada.

