Cae Sorteo Superior de la Lotería Nacional 2870 en Hermosillo, Sonora

La noche de este viernes 30 de enero se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2870. El cual celebró el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional en Dolores Hidalgo Guanajuato, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 16208, la serie número 1 fue remitida para su venta a Hermosillo, Sonora, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Acapulco, Guerrero.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 8 y 4. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

¿Cuándo cayó anteriormente la lotería en Sonora?

El pasado viernes 9 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2867, el cual celebró el 53 aniversario del FOVISSSTE, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 20808.

La serie número 1 fue remitida para su venta a la Ciudad de Hermosillo Sonora, mientras que la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

