PIB de México Creció en Último Trimestre de 2025, Reporta Inegi
El Inegi informó que el PIB creció 0.8 por ciento en el último trimestre de 2025
Durante el cuarto trimestre de 2025, la economía mexicana creció 0.8 por ciento en términos reales frente al trimestre inmediato anterior y a tasa anual, el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 1.6 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
- Qué es el PIB: El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país, en un periodo determinado. Cuando el PIB crece se traduce en beneficio para todos, ya que habrá más empleo y más oportunidades para hacer negocios. Cuando el PIB cae tiende a haber más desempleo, lo que afecta a miles de familias.
Agricultura y ganadería crece a tasa anual
En el periodo octubre-diciembre de 2025, la estimación oportuna del PIB destacó que:
- Las actividades primarias como la agricultura y ganadería cayeron -2.7 por ciento a tasa trimestral y crecieron 6 por ciento a tasa anual.
- Las actividades secundarias o la industria incrementaron 0.9 trimestral y 0.3 anual.
- Las terciarias o servicios crecieron 0.9 a tasa trimestral y 2 por ciento anual.
Sheinbaum destaca fortaleza de la economía mexicana
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la fortaleza de la economía mexicana y un cierre del Producto Interior Bruto (PIB) mejor al previsto, tras la publicación de los datos del INEGI, que confirmaron un crecimiento del 0.5%, superior al esperado, al final de 2025.
