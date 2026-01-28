La Reserva Federal de EUA Mantiene su Tasa de Interés en el Rango de 3.50% a 3.75%

Este miércoles, 28 de enero de 2026, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 3.50% a 3.75%.

La decisión se tomó en medio de un panorama económico caracterizado por expansión sostenida, aunque con señales mixtas en el mercado laboral y niveles de inflación que permanecen por encima del objetivo de largo plazo de la institución.

Panorama económico actual muestra crecimiento sólido pero desafíos persistentes

Según el comunicado del FOMC, los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica ha continuado expandiéndose a un ritmo sólido. Sin embargo, las ganancias en el empleo se han mantenido bajas y la tasa de desempleo ha mostrado algunas señales de estabilización.

El documento destaca que la inflación permanece algo elevada, lo que representa un desafío para los objetivos de la Reserva Federal de alcanzar una tasa de inflación del 2% en el largo plazo.

El Comité busca alcanzar el máximo empleo y una inflación a una tasa del 2 por ciento en el largo plazo. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas permanece elevada

Política monetaria se mantiene en espera ante incertidumbre

La decisión de mantener las tasas sin cambios refleja la postura cautelosa de la institución ante un entorno económico incierto. El FOMC indicó que evaluará cuidadosamente los datos entrantes, las perspectivas cambiantes y el balance de riesgos antes de considerar ajustes adicionales a la tasa de interés.

En apoyo de sus objetivos, el Comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 3-1/2 a 3-3/4 por ciento. Al considerar la magnitud y el momento de ajustes adicionales al rango objetivo, el Comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, las perspectivas cambiantes y el balance de riesgos

La Reserva Federal enfatizó su compromiso firme con apoyar el máximo empleo y retornar la inflación a su objetivo del 2%.

Votación dividida revela diferencias sobre dirección de tasas

La decisión no fue unánime. Diez miembros del FOMC votaron a favor de mantener las tasas, incluyendo al presidente Jerome H. Powell, el vicepresidente John C. Williams, y otros funcionarios como Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Lisa D. Cook, Beth M. Hammack, Philip N. Jefferson, Neel Kashkari, Lorie K. Logan y Anna Paulson.

Sin embargo, dos miembros votaron en contra: Stephen I. Miran y Christopher J. Waller expresaron su preferencia por reducir el rango objetivo de la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual (0.25%) en esta reunión.

Evaluación continua de riesgos

El FOMC señaló que continuará monitoreando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas. El comité se declaró preparado para ajustar la postura de política monetaria según sea apropiado si surgen riesgos que pudieran impedir el logro de sus objetivos.

Las evaluaciones tomarán en cuenta una amplia gama de información, incluyendo lecturas sobre condiciones del mercado laboral, presiones inflacionarias y expectativas de inflación, así como desarrollos financieros e internacionales.

El comunicado subrayó que el Comité está atento a los riesgos para ambos lados de su mandato dual: máximo empleo y estabilidad de precios.

