Sorteo Lotería Nacional En Vivo Hoy 30 de Enero: Lista de Resultados y Ganador del Premio Mayor

Si participaste en la rifa para tratar de ganar 17 millones de pesos, acá te traemos los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 30 de enero 2026, para que cheques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2870 de este viernes.

Este sorteo de la Lotería Nacional mexicana es uno de los muchos que se juegan durante la semana y si te perdiste alguno de los más recientes, en una nota ya te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 3999 y el lugar en donde cayó el premio mayor de los 21 millones de pesos.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 30 de enero (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 16208, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 52494 también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 30 de enero 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2870 de este día:

El número 16208 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

pesos. El número 52494 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 17794 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 03324 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 35755 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 57996 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 21890 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 46866 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 54000 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 25274 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 58404 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 41510 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 23742 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 09056 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 22296 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 35742 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 22857 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 42491 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 12945 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 42509 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2870 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 30 de enero 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

