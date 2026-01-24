¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 23 de Enero 2026? Resultados Sorteo 2869

Se realizó el tradicional juego de los viernes de la Lotería Nacional este 23 de enero 2026 celebrando el 85 aniversario de la revista Selecciones, por lo que en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 17 millones de pesos y cómo consultar los resultados del Sorteo Superior 2869 en PDF.​

Durante los últimos días hubo varios juegos que dejaron a varios ganadores en la Lotería Nacional mexicana, por eso en una nota te mostramos la lista de premios del Sorteo Mayor y los resultados del Sorteo Zodiaco.

Video: Resultados Sorteo Mayor 3998 de Hoy 20 de enero del 2026 de la Lotería Nacional

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 23 de enero 2026?

En los resultados Sorteo Superior 2869 de la Lotería Nacional, jugado el 23 de enero 2026, el número ganador del premio mayor fue el 13003.

Hay que tomar en cuenta que para llevarse los 17 millones de pesos era necesario comprar dos series (cada serie con valor de 8 millones 500 mil pesos), las cuales distribuyeron en los siguientes lugares:

La serie 1 fue puesta a su venta en Victoria, Tamaulipas .

. La serie 2 fue puesta a su venta en Ciudad Valle, San Luis Potosí.

Mientras que el segundo premio, de un millón 440 mil pesos, fue para el número 48681. La serie 1 fue puesta a su venta en canales electrónicos y la serie 2 fue puesta en Monterrey, Nuevo León.

Nota relacionada: Cae Premio Mayor del Sorteo Superior de la Lotería Nacional 2869 en Ciudad Victoria, Tamaulipas

¿Cómo ver en PDF la lista de resultados del Sorteo Superior 2869 del 23 de enero 2026?

La lista completa de premios se puede checar en línea en la página oficial de la Lotería Nacional de México. En el siguiente enlace puedes ver los resultados del sorteo en PDF y todos los números ganadores.

Ahora que si lo que quieres es buscar si tu boleto resultó ganador en el Sorteo Superior 2869 de la Lotería Nacional, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.

En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete.

Da clic en "buscar".

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Superior 2869 de la Lotería Nacional de Hoy 23 de Enero 2026

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El siguiente juego de la Lotería Nacional mexicana es el Sorteo Zodiaco 1732, mismo que se realiza el próximo domingo 25 de enero 2026 y el premio mayo entrega un total de 7 millones de pesos.

Para el premio mayor y todas las personas que su número salió ganador en la lista de premios del Sorteo Superior 2869 de la Lotería Nacional, tienen hasta 60 días naturales para reclamar el cobro del dinero y reintegros de billetes.

Historias recomendadas:

​Pago de Pensiones IMSS e ISSSTE de Febrero 2026 Llegará "Tarde": Estos Días Depositan a Adultos

Tormenta Invernal en México: ¿En Qué Estados Suspendieron Clases hasta el Martes 27 de Enero?