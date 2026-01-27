Resultados Lotería Nacional Hoy 27 de Enero 2026 En Vivo: Números Ganadores Sorteo Mayor 3999

Hoy como cada martes se celebra el Sorteo Mayor, y si lo tuyo es tentar a la suerte puedes ganar el Premio Mayor de 21 millones de pesos. Para que sepas si estás entre los afortunados, en N+ te compartimos la lista de números ganadores de la Lotería Nacional de este 27 de enero de 2026.

Aunque el Sorteo Mayor se celebra en el Teatro de la Lotería Nacional en punto de las 20:00 horas, para aquellos que no puedan asistir presencialmente habrá una transmisión en línea en la cuenta de Youtube de la Lotería.

La edición 3999 del Sorteo Mayor de este martes rinde homenaje a la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C. (AMMJE), una organización que impulsa el liderazgo en el ámbito femenino en el ámbito empresarial en México.

Si eres asiduo comprador de 'cachitos' y te gusta tentar a la suerte, ya te hemos compartido los resultados del Sorteo Zodiaco del domingo, así como dónde cayó el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

Recuerda que enero está por concluir y con éste el calendario mensual de la Lotería Nacional, donde puedes consultar qué Sorteos restan esta semana y qué premios entregan.

¿Dónde ver el Sorteo Mayor de Hoy en vivo? Transmisión del 27 de enero

Si estás entre las personas que no se pueden acercar al Teatro de la Lotería Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc, pero igualmente necesitas conocer los resultados de la Lotería Nacional de Hoy, puedes seguir la transmisión en vivo este martes en la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional.

Será en punto de las 20:00 horas cuando dé inicio la transmisión en vivo, aunque desde una hora antes podrás observar los preparativos para el sorteo de esta noche.

Sólo debes ubicar el video "Sorteo Mayor 3999: 60 Aniversario de la AMMJE" en el apartado de Juegos Tradicionales.

Resultados Lotería Nacional Hoy 27 de Enero 2026

A partir de las 20:00 horas podrás encontrar aquí la lista completa con los números ganadores del Sorteo Mayor 3999 de la Lotería Nacional, así como los premios que obtuvieron.

El número 48768 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 44105 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 01192 obtiene premio de 900, 000

El número 30602 obtiene premio de 240, 000

El número 45190 obtiene premio de 240, 000

El número 06904 obtiene premio de 240, 000

El número 16628 obtiene premio de 240, 000

El número 50839 obtiene premio de 120, 000

El número 43941 obtiene premio de 120, 000

El número 55228 obtiene premio de 120, 000

El número 53429 obtiene premio de 120, 000

El número 47899 obtiene premio de 120, 000

¿Saliste premiado? Estos son los resultados de la Lotería Nacional de Hoy 27 de Enero 2026

¿Cómo checar los resultados de los boletos de la Lotería Nacional 2026?

Si escuchaste el número de tu billete entre los ganadores que dan a conocer los Niños Gritones de la Lotería Nacional, puedes comprobar si tu cachito resultó premiado con los siguientes métodos:

Lista de Premios: La podrás encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual.

La podrás encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual. Verificador de cachitos: En esta herramienta debes colocar tu número de cachito y poner la fecha en que se llevó a cabo el sorteo en que participas.

En esta herramienta debes colocar tu número de cachito y poner la fecha en que se llevó a cabo el sorteo en que participas. Facebook: apenas concluyen los Sorteos Tradicionales es posible encontrar la pizarra con los resultados, así como horas más tarde la lista completa de ganadores.

apenas concluyen los Sorteos Tradicionales es posible encontrar la pizarra con los resultados, así como horas más tarde la lista completa de ganadores. Agente de ventas: Puedes solicitarle la información de los números ganadores, o pedirle que ingrese tu boleto en la máquina de Lotería Nacional, que te dirá si tienes premio.

