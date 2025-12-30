Tabla para Ahorrar Dinero Todos los Viernes de 2026: Así Puedes Juntar 20 Mil Pesos Este Año

Uno de los propósitos más mencionados cuando se celebra Año Nuevo, es el de juntar dinero para saldar deudas, dar regalos o simplemente contar con un monto extra para cumplir algún objetivo y acá en N+ te traemos una tabla para ahorrar los 52 viernes de 2026 y tener hasta 20 mil pesos al final de los próximos 12 meses.

El inicio de un nuevo año se presenta como la oportunidad perfecta para comenzar el reto de reunir dinero, y en una nota previa ya te explicamos qué pasa si te animas a guardar 50, 100 y 200 pesos cada jueves de 2026 y cómo abrir tu cuenta de ahorro en el Banco Bienestar.

Video. ¿Cómo Funciona el Método de Págate Primero para Ahorrar Dinero?

¿Cómo ahorrar 20 mil pesos en 2026?

Para llegar a esta cifra deberás ponerte el reto semanal de ahorrar 385 pesos los 52 viernes del próximo año, de tal manera que si cumples con esta meta para el sábado 26 de diciembre de 2026 podrás haber juntado 20,020 pesos exactamente.

Noticia relacionada. ¿Cuánto Dinero Puedo Juntar en Seis Meses Si Ahorro Todos los Miércoles? Esta Tabla Te Ayudará

Pese a que esto puede parecer como una cifra difícil de alcanzar considera que puedes ahorrar cada viernes si dejas de salir de fiesta por lo menos este día o simplemente gastando menos dinero a lo largo de la semana.

Incluso si te parece más sencillo puedes verlo de manera diferente y juntar 55 pesos todos los días, para llegar a los 385 pesos a la semana, de tal forma que al final del año podrías disfrutar de 20 mil pesos para cualquier cosa que necesites.

Tabla de ahorro para todos los viernes de 2026

Con la siguiente tabla para ahorrar en 2026 podrás darte una idea de todos los días que deberás guardar los 385 pesos para cumplir el reto de juntar 20 mil pesos en un año y con ello pagar alguna deuda o comprar regalos a tus seres queridos:

Viernes 2 de enero de 2026: 385 pesos Viernes 9 de enero de 2026: 385 pesos Viernes 16 de enero de 2026: 385 pesos Viernes 23 de enero de 2026: 385 pesos Viernes 30 de enero de 2026: 385 pesos Viernes 6 de febrero de 2026: 385 pesos Viernes 13 de febrero de 2026: 385 pesos Viernes 20 de febrero de 2026: 385 pesos Viernes 27 de febrero de 2026: 385 pesos Viernes 6 de marzo de 2026: 385 pesos Viernes 13 de marzo de 2026: 385 pesos Viernes 20 de marzo de 2026: 385 pesos Viernes 27 de marzo de 2026: 385 pesos Viernes 3 de abril de 2026: 385 pesos Viernes 10 de abril de 2026: 385 pesos Viernes 17 de abril de 2026: 385 pesos Viernes 24 de abril de 2026: 385 pesos Viernes 1 de mayo de 2026: 385 pesos Viernes 8 de mayo de 2026: 385 pesos Viernes 15 de mayo de 2026: 385 pesos Viernes 22 de mayo de 2026: 385 pesos Viernes 29 de mayo de 2026: 385 pesos Viernes 5 de junio de 2026: 385 pesos Viernes 12 de junio de 2026: 385 pesos Viernes 19 de junio de 2026: 385 pesos Viernes 26 de junio de 2026: 385 pesos Viernes 3 de julio de 2026: 385 pesos Viernes 10 de julio de 2026: 385 pesos Viernes 17 de julio de 2026: 385 pesos Viernes 24 de julio de 2026: 385 pesos Viernes 31 de julio de 2026: 385 pesos Viernes 7 de agosto de 2026: 385 pesos Viernes 14 de agosto de 2026: 385 pesos Viernes 21 de agosto de 2026: 385 pesos Viernes 28 de agosto de 2026: 385 pesos Viernes 4 de septiembre de 2026: 385 pesos Viernes 11 de septiembre de 2026: 385 pesos Viernes 18 de septiembre de 2026: 385 pesos Viernes 25 de septiembre de 2026: 385 pesos Viernes 2 de octubre de 2026: 385 pesos Viernes 9 de octubre de 2026: 385 pesos Viernes 16 de octubre de 2026: 385 pesos Viernes 23 de octubre de 2026: 385 pesos Viernes 30 de octubre de 2026: 385 pesos Viernes 6 de noviembre de 2026: 385 pesos Viernes 13 de noviembre de 2026: 385 pesos Viernes 20 de noviembre de 2026: 385 pesos Viernes 27 de noviembre de 2026: 385 pesos Viernes 4 de diciembre de 2026: 385 pesos Viernes 11 de diciembre de 2026: 385 pesos Viernes 18 de diciembre de 2026: 385 pesos Viernes 25 de diciembre de 2026: 385 pesos

Noticia relacionada. ¿Cómo Ahorrar 100 Mil Pesos en un Año con Sobres? Así Es el Reto de los 365 Días

Es importante señalar que esto solo es una sugerencia para que puedas cumplir tu reto de ahorro, ya que si prefieres juntar otras cifras como 10 mil o 30 mil pesos, solo debes dividir esa cantidad entre los 52 viernes que tiene el próximo año.

Si quieres ahorrar 10 mil pesos, debes guardar 193 pesos cada viernes

Si buscas juntar 30 mil pesos, debes ahorrar 577 pesos cada viernes

Historias recomendadas