Resultados Lotería Nacional En Vivo, Hoy 25 de Enero 2026: Números Ganadores Sorteo Zodiaco 1732

¿Compraste 'cachito' para este domingo? Si lo tuyo es tentar a la suerte, este 25 de enero de 2026 se celebra el Sorteo Zodiaco 1732 en el que puedes ganar hasta 7 millones de pesos y en N+ te compartimos la lista con números ganadores y premios de la Lotería Nacional de Hoy.

Aunque el Sorteo Zodiaco se realiza en vivo en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotenal, también puedes seguir la transmisión en vivo en la cuenta de Youtube oficial.

La edición de este 25 de enero rinde homenaje a la FITUR, la Feria Internacional de Turismo en su edición 2026, que se celebró desde el pasado miércoles 21 en Madrid, España. En la que se destacó la realización del Mundial 2026 que tendrá como sede Canadá, Estados Unidos y México.

Para todos aquellos asiduos compradores de 'cachitos' compartimos cuántos sorteos quedan en 2026, así como dónde cayó el Premio Mayor del Sorteo Superior 2869.

¿Dónde ver en vivo Sorteo Zodiaco 1732, hoy 25 de enero 2026?

Si estás listo para conocer los números ganadores de la noche, debes estar pendiente de la transmisión en el canal de Youtube de la Lotería Nacional dado que en punto de las 20:00 horas dará inicio.

Para poder observar en directo, sólo debes entrar al apartado de "Sorteos Tradicionales" y ubicar el video con la descripción "Sorteo Zodiaco No. 1732: Feria Internacional de Turismo 2026. FITUR".

Resultados Lotería Nacional Hoy 25 de enero 2026

A partir de las 20:00 horas podrás ubicar aquí el listado completo con los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1732 de la Lotería Nacional. Así como los premios que se llevaron.

¿Cuándo puedo ganar en el Sorteo Zodiaco y cuánto cuesta un 'cachito'?

Si compraste un "cachito" para el Sorteo Zodiaco debes saber que en éste participan 120 mil billetes, que van del 00000 al 9999 por cada uno de los signos del zodiaco y se juega en una serie.

El sorteo que se celebra este domingo se lleva a cabo en 1 serie y ofrece un total de 24 millones 42 mil 600 pesos, repartidos en 22 mil 622 premios. El Premio Mayor es de 7 millones de pesos, y sólo lo puedes ganar si adquiriste una serie.

Por cada "cachito" que compres pagas 20 pesos, mientras que el costo total de una serie (que consta de 20 cachitos) es de 400 pesos.

