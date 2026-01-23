Cae Premio Mayor del Sorteo Superior de la Lotería Nacional 2869 en Ciudad Victoria, Tamaulipas

La noche de este viernes 23 de enero se efectuó el Sorteo Superior de la Lotería Nacional en su edición número 2869.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 13003, la serie número 1 fue remitida para su venta a Ciudad Victoria, Tamaulipas, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la Ciudad Valle, San Luis Potosí.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 3 y 1. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Noticia relacionada: Resultados de la Lotería Nacional Hoy 23 de Enero 2026: Lista de Ganadores Sorteo Superior 2869

¿Cuándo cayó anteriormente la Lotería Nacional en Tamaulipas?

Anteriormente, la lotería nacional cayó en el estado de Tamaulipas en el municipio de Río Bravo el pasado martes 20 de enero de 2026. Durante el Sorteo Mayor 3998 de la Lotería Nacional, que conmemoró el 450 aniversario de la fundación de León, Guanajuato.

La cantidad del premio mayor garantizado fue de 21 millones de pesos dividido en 3 series. La serie número 1 fue dispuesta para su venta a la subgerencia de expendedores, la serie número 2 fue vendida en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas y la serie 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Historias recomendadas:

KRRC