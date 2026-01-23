Resultados de la Lotería Nacional Hoy 23 de Enero 2026: Lista de Ganadores Sorteo Superior 2869

Para todas las personas que decidieron participar en la gran rifa de los 17 millones de pesos este viernes, es momento de consultar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 16 de enero 2026, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2869.

Si quieres participar en las siguientes rifas, en una nota ya te dijimos cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional en enero 2026. Además, anteriormente ya te mostramos los resultados de la Lotería Nacional 6 de enero y la lista de números ganadores del Sorteo Mayor 3998.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este viernes 23 de enero se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar con número también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 23 de enero 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2869 de este día:

El número obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

pesos. El número obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos.

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2869 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 23 de enero 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

