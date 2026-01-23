Hacienda Vuelve a Quitar Estímulo Fiscal a la Gasolina Magna, ¿Subirá de Precio en México?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) eliminó de nueva cuenta el estímulo fiscal aplicable al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la gasolina Magna, la más vendida en el país.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes, la medida surtirá efecto a partir del sábado 24 y se extenderá hasta el próximo viernes 30 de enero de 2026.

Fue en octubre de 2023 cuando la dependencia federal eliminó el estímulo fiscal a la gasolina regular y desde entonces no lo ha restablecido.

¿Qué son los estímulos a la gasolina?

El estímulo a la gasolina es una herramienta del gobierno mexicano para evitar aumentos abruptos en el precio del combustible.

Este permite reducir el impuesto que pagan los consumidores, amortiguando la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

¿Cuándo pagarán los automovilistas de IEPS por cada litro de combustible?

Con esta medida, los automovilistas pagarán durante la cuarta semana de enero de 2026 una cuota de 6.40 pesos por cada litro que compren en las diferentes estaciones de servicio del país. Dicho monto es el aplicable a la gasolina regular.

¿Subirá de precio la gasolina en México?

Pese a que la gasolina Magna no tiene ningún estímulo fiscal, existe un acuerdo voluntario vigente entre el gobierno federal y los gasolineros para mantener el precio de este combustible por debajo de los 24 pesos por litro en todo el país.

Con corte a las 11:00 horas de este viernes 23 de enero, la gasolina regular se vende a nivel nacional a un precio promedio de 23.59 pesos por litro, de acuerdo con datos de la consultora energética PetroIntelligence.

