¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional del 20 de Enero 2026? Checa Tu Cachito

El Sorteo Mayor 3998 se llevó a cabo para celebrar los 450 años de la Fundación de León Guanajuato y en caso de que hayas comprado un cachito, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional este 20 de enero de 2026 de 21 millones de pesos y cómo checar si tu cachito salió ganador.

La Lotenal ha realizado diferentes rifas en los últimos días, por lo que en notas previas te traemos los resultados del Sorteo Mayor de este martes, así como los del Sorteo Zodiaco 1731 y los lugares dónde salieron los boletos ganadores.

¿Cuál es el premio mayor del Sorteo Mayor 3998?

El premio más valioso de la Lotería Nacional del 20 de enero de 2026 fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, las personas se pueden llevar hasta 350 mil pesos. Estos son los demás premios que se pueden ganar:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series

Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series

Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series

4 ganadores de 240 mil pesos para tres series

5 ganadores de 120 mil pesos para tres series

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayó premio mayor de Lotería Nacional 20 de enero?

El número del boleto ganador del Sorteo Mayor 3998 fue el 37112. Este billete se llevó los 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos cachitos:

La Serie 1 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia de Expendedores al C. Santiago Morales Mendoza.

La Serie 2 se vendió en el Expendio Foráneo en Río Bravo, Tamaulipas.

La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 20 de enero 2026 fue para el boleto con el número 25902, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series, las cuales se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Serie 1 se vendió a la Agencia Expendedora en Querétaro, Qro .

. La Serie 2 se vendió en la Agencia Expendedora en Martínez de la Torre, Veracruz .

. La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer premio del Sorteo Mayor 3998 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el número 19085, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia de Expendedores al C. Germán Sosa García.

La Serie 2 se vendió en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León .

. La Serie 3 se distribuyó a través de canales electrónicos.

¿Cómo checar cachito de Lotería Nacional?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio del Sorteo Mayor 3998 de la Lotería Nacional 20 de enero 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 20 de enero 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

De igual forma, puedes consultar la mascarilla del Sorteo Mayor 3998 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores la puedes checar en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor3998.pdf.

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada.

