Luego de tres meses sin un ganador del premio principal de la lotería de Estados Unidos de América (EUA), ayer miércoles ya hubo un ganador durante el sorteo de Nochebuena.

Los números ganadores fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el número de Powerball 19.

El premio siguió a 46 sorteos consecutivos en los que nadie acertó los seis números.

El último sorteo con un ganador del gran premio fue el 6 de septiembre, cuando jugadores en Missouri y Texas ganaron 1.787 millones de dólares.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería opera en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Cabe destacar que las ventas finales de boletos elevaron el gran premio más de lo esperado anteriormente, convirtiéndolo en el segundo más grande en la historia de Estados Unidos y el mayor premio de Powerball de 2025.

Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director general de la Lotería de Iowa, felicito al ganador del millonario premio.

¡Felicitaciones al nuevo ganador del gran premio de Powerball! Este es verdaderamente un premio extraordinario que cambia la vida…También queremos agradecer a todos los jugadores que se unieron a esta racha de grandes premios: cada boleto comprado ayuda a apoyar programas y servicios públicos en todo el país.

Noticia relacionada: Resultados Lotería Nacional Hoy 24 de Diciembre: Números Ganadores Sorteo Gordo de Navidad 2025

¿Dónde cayó el premio de Powerball?

Un jugador de Powerball en Arkansas ganó un gran premio de 1,817 millones de dólares en el sorteo de Nochebuena.

Los organizadores dijeron que es la segunda vez que el gran premio de Powerball ha sido ganado por un boleto vendido en Arkansas. La primera vez ocurrió en 2010.

ha sido ganado por un boleto vendido en Arkansas. La primera vez ocurrió en 2010. La última vez que alguien ganó un gran premio de Powerball en Nochebuena fue en 2011, dijo Powerball. La compañía agregó que el sorteo también se ganó en Navidad en cuatro ocasiones, la más reciente en 2013.

Las probabilidades de Powerball de uno en 292.2 millones están diseñadas para generar grandes botes, con premios que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los organizadores de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y AP

Rar

