Lotería Nacional Da 62 Millones de Pesos: ¿Cuándo Son los Sorteos de Enero 2026? Premios

Si te gusta tentar a la suerte y eres un asiduo comprador de "cachitos", sigue leyendo porque la Lotería Nacional repartirá 62 millones de pesos más en enero y en N+ te adelantamos cuáles son las fechas de los sorteos y qué premios entregan.

El calendario de Sorteos Tradicionales sólo marca cuatro fechas más para enero de 2026. Los sorteos se realizan en el Teatro Hidalgo de la Lotería Nacional y se pueden seguir a través de la transmisión en vivo en la cuenta de Youtube.

Dado que ya transcurrió la primera quincena del mes ya te compartimos los resultados del Sorteo Mayor del 20 de enero, así como los números ganadores del Sorteo Zodiaco del 18 de enero y los premiados del Sorteo Superior del pasado 16 de enero, entre otros eventos que tuvieron lugar este mes.

De hecho, para que no te pierdas ninguno de los sorteos que tiene programada la Lotería Nacional, te compartimos la lista completa de eventos hasta el próximo sábado 31 del mes.

¿Cuándo son los sorteos de la Lotería Nacional de Enero 2026?

Tomando en cuenta que sólo restan cuatro fechas de sorteos hasta el inicio de febrero, vale la pena que estés pendiente de los días en que se calendarizan estos eventos: martes, viernes y domingo.

De modo que las próximas fechas quedan de la siguiente forma:

Sorteo Superior - 23 de enero 2026

Sorteo Zodiaco - 25 de enero 2026

Sorteo Mayor - 27 de enero 2026

Sorteo Superior - 30 de enero 2026

¿Cuánto puedes ganar en la Lotería Nacional? Premios por sorteo

Según el sorteo en el que decidas participar, será el costo del "cachito" o billete de la Lotería Nacional. Por lo que el "cachito" del Sorteo Superior tiene un costo de 40 pesos, mientras que el del Sorteo Mayor es de 30 pesos y el del Sorteo Zodiaco tiene un valor de 20 pesos.

Además cada uno de éstos entrega un número distinto de premios y reintegros, que quedan de la siguiente forma:

Sorteo Superior

Participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000

Entrega un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12,896 pesos

Premio Mayor: 17 Millones de Pesos

Segundo Premio: 1.44 Millones de Pesos

Sorteo Mayor

Participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000

Entrega un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18,760 pesos

Premio Mayor: 21 Millones de Pesos

Segundo Premio: 2.55 Millones de Pesos

Sorteo Zodiaco

Participan 120,000 mil números que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco

Entrega un total de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 pesos

Premio Mayor: 7 Millones de Pesos

Segundo Premio: 1,1 Millones de Pesos

De modo que repartidos en los cuatro sorteos que restan de enero 2026, la Lotería Nacional entregará un total de 62 millones de pesos en distintos premios.

¿Cuánto tiempo tienes para cobrar tu premio si tu "cachito" resultó premiado?

A partir de 2026 cambia la vigencia, tanto el cobro de los premios como de los reintegros de billetes de lotería físicos y electrónicos tendrá un plazo de 60 días naturales posteriores a la celebración de cada sorteo.

La información específica sobre la vigencia de cada billete, la encuentras al reverso.

¿Cómo saber si tus "cachitos" resultaron premiados?

Existen distintas formas para comprobar si entre los números ganadores de cada uno de los sorteos, está tu "cachito". A continuación enlistamos 4 opciones que puedes utilizar:

Lista de Premios: Se puede encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, aunque también se puede consultar de manera virtual.

Se puede encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, aunque también se puede consultar de manera virtual. Verificador de cachitos : Se trata de una herramienta donde debes colocar tu número de cachito y poner la fecha en que se llevó a cabo el sorteo en que participas.

: Se trata de una herramienta donde debes colocar tu número de cachito y poner la fecha en que se llevó a cabo el sorteo en que participas. Redes Sociales: En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional será posible enterarse al momento de los resultados. Ya sea en la cuenta de Youtube, Facebook o X, donde se coloca la pizarra de resultados.

En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional será posible enterarse al momento de los resultados. Ya sea en la cuenta de Youtube, Facebook o X, donde se coloca la pizarra de resultados. Con tu agente de ventas: Puedes solicitar a tu agente la información de los números ganadores del sorteo en el que participaste, o pedirle que ingrese tu boleto en la máquina de Lotería Nacional, que te dirá si fuiste premiado.



