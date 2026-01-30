Banxico Lanza Nuevo Billete Conmemorativo de 100 Pesos, ¿Cómo y Dónde Conseguirlo?

Banxico ha lanzado un nuevo billete conmemorativo de 100 pesos. Te decimos a qué se debe su lanzamiento y dónde puede conseguirse.

Banxico lanza billete para conmemorar sus 100 años

El Banco de México fue fundado el 25 de agosto de 1925 por un decreto de Plutarco Elías Calles. Desde entonces este órgano autónomo ha garantizado la política monetaria del país.

Además de moderar la libre fluctuación del peso y controlar las reservas monetarias, es responsable de diseñar e imprimir los pesos mexicanos. A cien años de su fundación, Banxico ha lanzado un billete conmemorativo que recupera varios elementos históricos de la institución.

Banxico anunció un nuevo billete de 100 pesos por su centenario. Foto: Banxico

Billete de 100 pesos honra a artistas mexicanos

El billete incluye imágenes de las esculturas El Trabajo y La Abundancia, del escultor poblano Manuel Centurión. Nacido en 1883 en Puebla, el artista y revolucionario fue responsable de la fachada del Banco de México. En su otra cara, el billete de 100 pesos incluye un diseño de Fermín Revueltas.

Aunque no se ha anunciado una fecha específica para que comience a circular el nuevo billete conmemorativo, se espera que en los próximos meses empiece a ser distribuido en bancos mexicanos.

