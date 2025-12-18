Banxico Reduce 25 Puntos Base su Tasa de Interés a 7.00%: ¿Qué Significa Último Recorte de 2025?
Banco de México bajó su tasa de referencia a 7.00% por debilidad económica y tipo de cambio, pese a inflación al alza que llegó a 3.80% en noviembre
La Junta de Gobierno del Banco de México cerró el año con una decisión que muchos esperaban pero que dividió opiniones al interior del organismo: reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, llevándola a 7.00% con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025.
En breve más información...