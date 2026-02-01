Detienen a Presunto Acosador de Una Mujer en Navojoa, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de un hombre de 37 años de edad, señalado como probable responsable del delito de abuso sexual en perjuicio de una mujer que dio a conocer el caso mediante un video difundido en redes sociales el pasado 23 de enero.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron ese mismo día alrededor de las 17:20 horas, sobre la calle No Reelección, frente a un establecimiento comercial en Navojoa.

Según los datos de prueba recabados, el imputado realizó tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento de la víctima y posteriormente huyó del lugar.

La detención se llevó a cabo en la colonia Nuevo Amanecer, en el municipio de Huatabampo, luego de que el Ministerio Público integrara la carpeta de investigación con perspectiva de género y lograra identificar al presunto agresor con base en el señalamiento de la afectada.

El hombre detenido fue ingresado al cereso de Ciudad Obregón

Tras su captura, el hombre fue ingresado al CERESO de Ciudad Obregón, donde quedó a disposición del juez que definirá su situación jurídica.

El caso generó indignación pública luego de que la víctima señalara en redes sociales que inicialmente no le fue recibida la denuncia por parte de la autoridad municipal al no contar con datos del agresor.



Reportero: José Ponce N+

