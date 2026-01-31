Conductor en Estado de Ebriedad Chocó en Nuevo Paso a Desnivel en Hermosillo

Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso choque la madrugada de este sábado al impactar la unidad que conducía contra la base de un poste metálico de semáforo, en el recién inaugurado paso a desnivel del cruce de los bulevares Solidaridad y Colosio.

El percance ocurrió alrededor de las 00:10 horas, cuando el vehículo tipo pick-up, una Ford F-150 modelo 2021, color negro y con placas del estado de Arizona, se desplazaba a exceso de velocidad y terminó estrellándose contra un objeto fijo ubicado en el camellón central, al momento de realizar una maniobra de “vuelta en u”.

De acuerdo con el informe oficial, la causa del accidente se atribuye a una infracción al Artículo 87 del Reglamento de Tránsito, relacionado con conducir a velocidad inmoderada.

El conductor manejaba en estado de ebriedad

Al realizarle la prueba de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado de 0.62 mg/l, confirmando que manejaba en estado de ebriedad.

Las autoridades indicaron que el conductor no presentó lesiones, sin embargo, un pasajero de 34 años resultó lesionado, por lo que fue atendido por paramédicos en el lugar.

El impacto provocó daños materiales en el camellón central y en un poste metálico de semáforo del paso a desnivel que apenas cumple una semana de haber sido inaugurado.

Elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo del peritaje correspondiente y ordenaron el retiro del vehículo siniestrado, mientras se determinarán las responsabilidades legales y el pago de los daños ocasionados.



Reportero: José Ponce N+

