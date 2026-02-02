Encuentran Restos Humanos y Prendas en Sobre la Carretera 26 en Hermosillo, Sonora

Los restos de una persona fueron localizados en un terreno enmontado ubicado sobre la carretera 26, al poniente de la ciudad de Hermosillo, durante la tarde de este lunes.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó el hallazgo de la osamenta alrededor de las 2:00 de la tarde, en un predio enmontado, a la altura del kilómetro 23.

Los restos fueron localizados alrededor de 25 metros de la carretera, siendo ubicados junto con diversas prendas de vestir, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

El grupo de buscadoras arribó al sitio tras un reporte anónimo que indicaba la presencia de posibles restos humanos en la zona, sin embargo, hasta el momento no se ha identificado a la víctima.

Al sitio también acudieron autoridades de diferentes órdenes de gobierno para dar inicio a las indagatorias e identificar a la víctima mediante métodos científicos.

Sin fecha de operación para el Centro Estatal de Identificación Genética en Sonora

A más de dos años de la conclusión de la obra, aún se desconoce la fecha en la que iniciará operaciones el Centro Estatal de Identificación Genética ubicado al sur de Hermosillo, en la colonia Altares, informó la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta.

Refirió que se trata de un laboratorio especializado en la identificación humana a través de muestras de ADN, el cual se anunció en 2023 que contaría con la tecnología más avanzada en la materia.

No nos han dado ninguna información, la verdad ese laboratorio lo desmantelaron, en lugar de avanzar se retrasó porque lo empezaron a desmantelar primero quitándole personal y después la herramienta que se necesita para que trabaje no hay, no hay esa disposición para que trabaje, a mí como víctima y a las madres no nos han dado información sobre ese tema Cecilia Flores

El 23 de junio de 2023, el gobernador del estado realizó un recorrido por el laboratorio, y en diciembre del mismo año el entonces el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Javier Díaz Ballesteros, dijo que iniciaría operaciones en 2024.

