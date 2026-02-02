Detienen a “El Peye”, Presunto Líder de Grupo Criminal y Objetivo Prioritario en Sonora

En un operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Policía Estatal, fue detenido en Cajeme César Daniel “N”, alias “El Peye”, señalado como jefe de una célula delictiva y considerado objetivo prioritario por las autoridades estatales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la captura se realizó el sábado pasado, 31 de enero, en un punto de afluencia pública de Ciudad Obregón, sin que se registraran incidentes ni se pusiera en riesgo a la ciudadanía.

El sujeto cuenta con 10 órdenes de apehensión por distintos delitos en municipios de Sonora

El detenido cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, entre ellas una relacionada con hechos ocurridos en Hermosillo, donde un policía municipal perdió la vida.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, César Daniel “N” es identificado como presunto integrante con funciones de liderazgo dentro de una célula delictiva, generadora de violencia, vinculada a diversos eventos criminales en distintos municipios de Sonora.

Tras su detención en Cajeme, el imputado fue trasladado al Cereso número 1 de Hermosillo y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, para el seguimiento de los procesos legales correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR