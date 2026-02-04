Llevan a Cabo Audiencia de Vinculación a Proceso Contra 3 Personas por Incendio de Waldo´s

Este miércoles 4 de febrero se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra tres imputados más por el incendio de un comercio en el centro de Hermosillo registrado en noviembre pasado del cual resultaron 24 personas fallecidas y más de una decena de lesionados.

Dicha audiencia corresponde a la continuación de la que inicio el pasado jueves 29 de enero de manera virtual, en la Sala 4 de los juzgados del Poder Judicial del Estado, ubicados a un costado del Centro de Reinserción Social Hermosillo 1.

En esta etapa el Ministerio Público solicitará al juez de control la vinculación a proceso de los tres imputados que corresponden a dos hombres y una mujer tras vencerse el término constitucional de 144 horas de ampliación solicitado por su defensa.

Suman 6 personas vinculadas a proceso y la persona moral de Waldo´s

El pasado lunes 26 de enero del 2026, seis personas y la persona moral de la tienda Waldo´s, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la colonia Centro de Hermosillo.

Las personas vinculadas enfrentan cargos por los delitos de homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, así como incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

Reportero: Ángel Lozano N+

Historias recomendadas:

JGMR