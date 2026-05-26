Sheinbaum Explica cómo Beneficia a México Crédito que Ofrece la UE

En su Mañanera del Pueblo de hoy, 26 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó cómo beneficia a México el crédito que ofrece la Unión Europea (EU).

Precisó que funcionará para respaldar inversiones de empresas europeas en territorio mexicano y aseguró que el mecanismo fortalecerá la llegada de capital extranjero al México.

"No es que nos den un crédito, quiere decir que la UE a sus empresas europeas les puede dar un crédito de un fondo especial para invertir en México".

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En ese sentido, es un esquema financiero dirigido a compañías europeas interesadas en invertir en el país.

¿Cómo funciona el fondo de la Unión Europea para México?

Sheinbaum detalló que la Unión Europea pondrá a disposición recursos económicos para apoyar a empresas de origen europeo que busquen desarrollar proyectos e inversiones en México.

La presidenta explicó que este financiamiento permitirá que las compañías puedan acceder a financiamiento proveniente de un fondo especial de la UE, lo cual facilitará su instalación o expansión en territorio nacional.

Según indicó, el monto disponible ronda los 100 mil millones de pesos, cifra que podría incentivar nuevas inversiones en sectores estratégicos de la economía mexicana.

La mandataria también calificó como una "muy buena noticia" el crecimiento registrado en inversión extranjera directa (IED) durante el primer trimestre del año.

De acuerdo con las cifras que mencionó, México alcanzó un récord de 23 mil 591 millones de dólares en IED durante los primeros tres meses de 2026, comparado con periodos similares desde 2018.

FBPT