Sheinbaum Explica cómo Beneficia a México Crédito que Ofrece la UE

La presidenta enfatizó que la medida ayudará a fortalecer la economía nacional y aumentará la inversión extranjera directa

Aspectos de euros, utilizados por miembros de la Unión Europea.Foto: Cuartoscuro

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