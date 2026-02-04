Autoridades Detienen a Serapio "N", Presunto Generador de Violencia en Tamaulipas

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano lograron la detención de Serapio “N”, alias “El Sapo” o “R-105”, identificado por autoridades como uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Aldama, González y Estación Manuel, en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con información oficial de las comandancias de la IV Región Militar y la 8.ª Zona Militar, la captura se realizó el pasado 31 de enero de 2026, como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Se comparte el siguiente comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) respecto a la detención de Serapio “N”, identificado como presunto principal generador de violencia en los municipios de Aldama, González y Estación Manuel. pic.twitter.com/IygFZjuetf — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) February 4, 2026

¿Cómo Ocurrió la Detención de Serapio "N" en Tamaulipas?

Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia efectuados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en el municipio de Aldama, donde fue asegurado Serapio “N” junto con otras tres personas, presuntamente vinculadas a un grupo delictivo perteneciente al Cártel del Golfo.

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron un importante arsenal, consistente en cinco armas de fuego, siete cargadores, 220 cartuchos útiles, una granada de fragmentación, así como un automóvil.

Las personas detenidas y el armamento decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán seguimiento a las investigaciones para determinar su situación legal y posibles vínculos con otros hechos delictivos registrados en la región.

